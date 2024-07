Kuriozalne sceny na ważeniu przed KSW 96. Jedna walka została odwołana

Miłośnicy sportów walki w końcu się doczekali. KSW po długiej przerwie 20 lipca oficjalnie powróci do Łodzi. Wydarzenie po raz pierwszy w tym mieście nie odbędzie się jednak w kilkunastotysięcznej Atlas Arenie, a w nieco mniejszej hali, z której na co dzień korzystają siatkarki grające w najwyższej klasie rozgrywkowej. Fanom zbytnio to nie przeszkadza. Większość dostępnych w sprzedaży wejściówek ma już swoich właścicieli. Ci tradycyjnie zadbają o dobrą atmosferę. Reklama

Sporo wpadek na ważeniu przed KSW 96. Ucierpią nie tylko portfele

Z frekwencyjnego sukcesu cieszą się pewnie Martin Lewandowski oraz Maciej Kawulski, czyli osoby stojące na czele organizacji. Ich humor w piątkowe popołudnie niestety się znacznie pogorszył. Wszystko za sprawą ważenia, bez którego gala nie dojdzie do skutku. Przyniosło ono kiepskie wieści dotyczące sobotniego eventu. Aż trzech uczestników nie zmieściło się w określonym wcześniej limicie. Sandra Succar oraz Isai Ramos oddadzą za to część obiecanej wypłaty. Znacznie gorsze konsekwencje czekają Hugo Deux’a.

W sprawie Francuza organizacja wydała nawet specjalny komunikat. "Przekroczył limit kategorii lekkiej o 3,1 kg, a Nicolae Bivol nie zgodził się na walkę z przeciwnikiem. W rezultacie ich walka nie odbędzie się zgodnie z planem" - napisał profil KSW w serwisie X. Rzecz jasna fani czują się rozczarowani. "Widzę, że nie tylko systemy Microsoftu się posypały" - zażartował pan Mateusz. "Ogarniajcie kogoś na zastępstwo. Dla 8 walk szkoda włączać" - dodał pan Kacper.

Do wspomnianych wyżej problemów dochodzi jeszcze kwestia Welissona Paivy. Brazylijczyk wskoczył w ostatniej chwili na zastępstwo i w czasie oficjalnego ważenia wciąż podróżował do naszego kraju. Istnieje więc ryzyko, że także on nie zmieści się w limicie. Przybysz z Ameryki Południowej będzie jednak usprawiedliwiony z powodu braku czasu do przygotowania się do walki. Reklama

Walka o pas zwieńczy galę KSW 96

Gala KSW 96 rozpocznie się w sobotę 20 lipca o godzinie 19:00. W main evencie bój o pas mistrzowski kategorii średniej stoczą Paweł Pawlak oraz Damian Janikowski.

Rozpiska gali KSW 96 (za: lowking.pl):

83,9 kg: Paweł Pawlak (23-4-1) vs. Damian Janikowski (10-5) - o pas mistrzowski

52,2 kg: Maria Silva (10-1) vs. Ewelina Woźniak (8-2)

83,9 kg: Radosław Paczuski (5-2) vs. Kacper Karski (8-4)

56,7 kg: Karolina Owczarz (5-3) vs. Sandra Succar (4-1)

72 kg: Maciej Kazieczko (9-3) vs. Welisson Paiva (10-4-1)

70,3 kg: Bartłomiej Kopera (13-7) vs. Dawid Śmiełowski (10-1)

120,2 kg: Marek Samociuk (5-4) vs. Denis Górniak (6-1)

65,8 kg: Michał Domin (6-3) vs. Isai Ramos (8-1)

Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW / TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News / East News

Rękawice MMA / AFP / AFP