Kuriozalne problemy na Fame Friday Arena. Już polała się krew

W pierwszej walce podczas historycznej gali Fame Friday Arena, zorganizowanej przez federację Fame MMA, Kornel "Koro" Regel pokonał jednogłośną decyzją sędziów Piotra "Edzia" Bylinę. Drugi z wymienionych mocno odczuł trudy pojedynku, choć... problemy mogą mieć także pozostali zawodnicy wchodzący do oktagonu. Jak wyjawili podczas pojedynku komentatorzy, w Hali Stulecia we Wrocławiu panuje wysoka temperatura, co może mieć spory wpływ na kondycję fighterów.