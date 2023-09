Kuriozalna scena na FAME MMA. Wygrał walkę i prawie "znokautował" kobietę

Za nami gala Fame Friday Arena 2, podczas której doszło do kilku ciekawych pojedynków. Debiut zaliczył tyczkarz Piotr Lisek, który w pierwszym pojedynku w karierze nie dał szans rywalowi. Działo się także podczas starcia wieczoru pomiędzy Pawłem "Prezes FEN" Jóźwiakiem a Michałem "Boxdel" Baronem. To właśnie po tej walce doszło do dość kuriozalnej sceny podczas celebracji zwycięstwa przez wygranego.