KSW zapłaciło 4 mln. Mamed Chalidow w końcu zabrał głos. Reakcja jest jednoznaczna

Kibice Mameda Chalidowa musieli uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości, bo mijały kolejne miesiące, a o następnej walce legendy nic nie było wiadome. Dopiero od kilku tygodni zaczęły się pojawiać plotki, że Chalidow zmierzy się albo z Pawłem Pawlakiem albo Piotrem Kuberskim. Pod koniec lutego federacja KSW w końcu zdecydowała się odsłonić karty i stało się jasne, że doświadczony zawodnik zmierzy się z aktualnym mistrzem kategorii średniej.

Podczas gali KSW 117 starcie Chalidow - Pawlak będzie walką wieczoru i już teraz wiadomo, że będzie to jedno z ważniejszych wydarzeń w polskim MMA w 2026 roku. Gala odbędzie się w warszawskim Torwarze i można być pewnym, że hala zostanie wypełniona do ostatniego miejsca. Chalidow doskonale zdaje sobie sprawę, że czeka go trudne zadanie i pokonanie Pawlaka będzie dużym wyzwaniem.

Chalidow zapytany o rekordową gażę. Wymowna reakcja legendy KSW

"Wszyscy wiedzą, jak walczy Paweł, który może być bardzo niewygodnym rywalem. Ciężko go trafić i ciężko go znokautować. Bardzo dobrze rusza się na nogach, jest ciężki do złapania. To naprawdę mega wyzwanie dla mnie. Ale czuję się bardzo dobrze" - powiedział legendarny zawodnik w rozmowie z "Kanałem Sportowym". Chalidow został również zapytany o słowa Martina Lewandowskiego, jakie padły kilka tygodni temu.

Jeden z właścicieli KSW w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem zdradził, że w okresie ostatnich dwóch lat jeden z zawodników otrzymał gażę w wysokości czterech milionów złotych. Lewandowski podkreślił, że była to kwota netto, ale nie zdradził, kto takie pieniądze otrzymał. Rzecz jasna od razu ruszyła lawina domysłów i nazwisko Chalidowa padało dość często.

Teraz sam "podejrzany" wypowiedział się w tej kwestii. "Pomidor" - skwitował krótko zawodnik KSW. "Co ja mam dementować, co mam dementować? To trzeba Tomka Adamka zapytać (Chalidow walczył z nim w 2024 roku - przyp.red.). Podejrzewam, że on to zabrał" - uśmiechnął się Chalidow. "Trzeba być cały czas dżentelmenem. O pieniądzach się nie rozmawia" - zakończył temat Chalidow.

