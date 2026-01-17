Partner merytoryczny: Eleven Sports

KSW oficjalnie ogłasza ws. Chalidowa. To już postanowione. Klamka zapadła

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Spore zamieszanie w ostatnich dniach zrobiło się wokół Mameda Chalidowa. Wszystko za sprawą wpisu legendy w mediach społecznościowych, który dawał do zrozumienia, że zawodnik wraca do przygotowań i na horyzoncie jest kolejna walka w KSW. Dotychczas nie było potwierdzenia ze strony federacji, że faktycznie coś jest na rzeczy, ale w końcu głos zabrał dyrektor sportowy KSW i wyjaśnił sytuację.

Mamed Chalidow
Mamed ChalidowKSWmateriały prasowe

Początek roku w KSW to ciekawie zapowiadające się wydarzenie w Radomiu, gdzie zobaczymy m.in. Salahdine'a Parnasse'a, Arkadiusza Wrzoska, czy Ibragima Czużygajewa, a więc znaczące postacie największej federacji mieszanych sztuk walki w Polsce. Kibice MMA zastanawiają się jednak, co czeka ich w kolejnych dwunastu miesiącach, a wydarzeń na pewno nie powinno zabraknąć. Fani czekają jednak na jedną informację.

Mianowicie, kiedy do klatki wróci Mamed Chalidow. Największa legenda MMA w kraju nad Wisłą w klatce nie pojawiła się od ponad roku. Chalidow ostatni raz walczył z Adrianem Bartosińskim w listopadzie 2024 roku. I choć wówczas jasno stwierdził, że nie zamierza kończyć jeszcze kariery, oczekiwanie na jego powrót wydaje się nie mieć końca. Być może cierpliwość fanów zostanie nagrodzona.

    Mamed Chalidow wróci do klatki KSW. Dyrektor sportowy federacji potwierdził

    Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawił się tajemniczy wpis Chalidowa. Zawodnik opublikował zdjęcie z sali treningowej i określił go wymownym opisem: "Wystarczy, czas już!". Można więc przypuszczać, że 45-latek rozpoczął przygotowania do kolejnego pojedynku w KSW, choć żadnych konkretów w tej sprawie nie znaliśmy. Aż do teraz. Głos zabrał dyrektor sportowy KSW, Wojsław Rysiewski.

      W wywiadzie z Arturem Mazurem z portalu WP SportoweFakty Rysiewski zdradził, kiedy planowany jest powrót Chalidowa. "W tym roku" - stwierdził krótko dyrektor sportowy. Konkretnej daty jednak nie podał. "Cokolwiek powiem, może być wykorzystane przeciwko mnie" - zażartował Rysiewski. Jednocześnie zaapelował, aby podchodzić do tej kwestii spokojnie i dać czas federacji na działanie.

      "Dajcie nam w spokoju popracować. Mamy wielkie plany, ale one też potrzebują chwili ciężkiej pracy i ciszy, żeby się ziściły" - podsumował Rysiewski. Co ciekawe, powrót do klatki zapowiedzieli w tym samym momencie i Paweł Pawlak i Piotr Kuberski, a więc dwaj potencjalni rywale Chalidowa. Co jednak wymyśli federacja? Tego dowiemy się zapewne w niedalekiej przyszłości.

      Atleta o umięśnionej sylwetce prezentuje napięte bicepsy na tle ściany z logotypami sponsorów i wydarzenia sportowego, wyraz twarzy pewny siebie.
      Mamed ChalidowGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
      Mamed Chalidow
      Mamed ChalidowGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
