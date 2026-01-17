KSW oficjalnie ogłasza ws. Chalidowa. To już postanowione. Klamka zapadła

Początek roku w KSW to ciekawie zapowiadające się wydarzenie w Radomiu, gdzie zobaczymy m.in. Salahdine'a Parnasse'a, Arkadiusza Wrzoska, czy Ibragima Czużygajewa, a więc znaczące postacie największej federacji mieszanych sztuk walki w Polsce. Kibice MMA zastanawiają się jednak, co czeka ich w kolejnych dwunastu miesiącach, a wydarzeń na pewno nie powinno zabraknąć. Fani czekają jednak na jedną informację.

Mianowicie, kiedy do klatki wróci Mamed Chalidow. Największa legenda MMA w kraju nad Wisłą w klatce nie pojawiła się od ponad roku. Chalidow ostatni raz walczył z Adrianem Bartosińskim w listopadzie 2024 roku. I choć wówczas jasno stwierdził, że nie zamierza kończyć jeszcze kariery, oczekiwanie na jego powrót wydaje się nie mieć końca. Być może cierpliwość fanów zostanie nagrodzona.

Mamed Chalidow wróci do klatki KSW. Dyrektor sportowy federacji potwierdził

Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawił się tajemniczy wpis Chalidowa. Zawodnik opublikował zdjęcie z sali treningowej i określił go wymownym opisem: "Wystarczy, czas już!". Można więc przypuszczać, że 45-latek rozpoczął przygotowania do kolejnego pojedynku w KSW, choć żadnych konkretów w tej sprawie nie znaliśmy. Aż do teraz. Głos zabrał dyrektor sportowy KSW, Wojsław Rysiewski.

W wywiadzie z Arturem Mazurem z portalu WP SportoweFakty Rysiewski zdradził, kiedy planowany jest powrót Chalidowa. "W tym roku" - stwierdził krótko dyrektor sportowy. Konkretnej daty jednak nie podał. "Cokolwiek powiem, może być wykorzystane przeciwko mnie" - zażartował Rysiewski. Jednocześnie zaapelował, aby podchodzić do tej kwestii spokojnie i dać czas federacji na działanie.

"Dajcie nam w spokoju popracować. Mamy wielkie plany, ale one też potrzebują chwili ciężkiej pracy i ciszy, żeby się ziściły" - podsumował Rysiewski. Co ciekawe, powrót do klatki zapowiedzieli w tym samym momencie i Paweł Pawlak i Piotr Kuberski, a więc dwaj potencjalni rywale Chalidowa. Co jednak wymyśli federacja? Tego dowiemy się zapewne w niedalekiej przyszłości.

Mamed Chalidow Grzegorz Wajda/REPORTER East News

