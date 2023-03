KSW odsłania kolejną kartę. Ulubieniec warszawskich kibiców zawalczy na PGE Narodowym

Warszawiak powrócił do okrągłej klatki w styczniu tego roku i podczas gali KSW w Libercu zrewanżował się w ekscytującym boju Tomášowi Možnemu, który pokonał go niegdyś w kickboxingu. To starcie również zostało wybrane najlepszą konfrontacją wieczoru. Przed wejściem do KSW Wrzosek zdobył pokaźne doświadczenie w sportach uderzanych.