KSW ponowie zawitało do Lubina, w którym to gości drugi raz. Poprzednio w walce wieczoru gali KSW 80 Robert Ruchała po wyniszczającym boju efektownie pokonał Lom-Ali Eskieva. Teraz w głównym starciu zmierzą się Radosław Paczuski oraz Laid Zerhouni. Panowie są "sąsiadami" w rankingu kategorii średniej i zajmują kolejno siódme i ósme miejsce. Ewentualne zwycięstwo przybliży wygranego zawodnika do topowej piątki wspomnianej dywizji. Pierwotnie rywalem Francuza miał być Michał Michalski , ale musiał się wycofać z powodów zdrowotnych.

To jednak tylko namiastka tego, co zobaczą fani w Lubinie. KSW zorganizowało dwa mocne starcia w wadze półciężkiej. Najpierw do klatki wejdzie autor najszybszego nokautu w historii KSW Bogdan Gnidko, stając w szranki z niebezpiecznym Czechem Dominikiem Humburgerem. Zaraz po nich dojdzie do polsko-polskiego boju, gdzie perspektywiczny Damian Piwowarczyk podejmie weterana sceny MMA Marcina Wójcika.