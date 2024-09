KSW 98. Walka wieczoru zakończona w minutę, bezwzględny Radosław Paczuski

Pierwotnym założeniem organizatorów na starcie wieczoru gali KSW 98 w Lubinie było zestawienie Michała Michalskiego z Laidem Zerhouni. Polak niestety musiał wycofać się z powodów zdrowotnych i nowym rywalem Francuza został Radosław Paczuski . Trenujący w Warszawie zawodnik nieraz pokazał, że nie boi się wyzwań, nie wybrzydza i przyjmuje każdą walkę. Dodatkowym plusem nowej konfrontacji jest fakt, iż panowie zajmują sąsiednie miejsca w rankingu KSW wagi średniej i zwycięzca znacznie zbliży się do topowej piątki wspomnianej dywizji.

Paczuski to doświadczony kickbokser, który w MMA miał wcześniej osiem walk, sześć wygrał i dwie przegrał. Najgłośniejszym nazwiskiem, z którym się mierzył, to bez wątpienia Michał Materla. Panowie skrzyżowali rękawice na XTB KSW Colosseum II. Wówczas warszawiak trafił byłego mistrza KSW, ale ten znów pokazał, że ma charakter i będąc "podłączony" znokautował Paczuskiego, dopisując do swojego bilansu kolejne efektowne zwycięstwo.