KSW 98: nieudany powrót Głowackiego do klatki, drugi triumf byłego kickboksera

KSW 98. Krzysztof Głowacki pokonany przez Dawida Kasperskiego

Obaj panowie zaczęli dosyć dynamicznie i szybko zaczęli wymieniać się ciosami, natomiast trudno było powiedzieć, by któryś wyraźnie w pierwszych kilkudziesięciu sekundach przejął inicjatywę. W pewnej chwili Głowacki i Kasperski weszli w klincz, ale nie wyniknęło z tego zbyt wiele. Dopiero na koniec doszło do walki w parterze, ale wówczas wybrzmiał gong.

W drugiej rundzie to Kasperski zdołał sprowadzić rywala do parteru, ale nie utrzymał go tam zbyt długo i po chwili obaj panowie wrócili do stójki. Głowacki szukał swoich szans atakami lewym sierpowym, ale mijały one głowę przeciwnika.