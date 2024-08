KSW 97: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał swoje pojedynki

KSW 97: Wyniki na żywo. Zobacz, kto wygrał swoje walki. Aż 18 zawodników wejdzie do klatki podczas zbliżające się gali KSW 97. Walką wieczoru okrzyknięto starcie polsko-brazylijskie Szymon Bajor vs Matheus Scheffel. Oprócz tego nie zabraknie emocji w innych bojach, w których to Biało-Czerwoni staną przed różnymi wyzwaniami. A to wszystko w nowym miejscu, bowiem organizacja pierwszy raz zawitała do Tarnowa. Wyniki walk KSW 97 live. Start gali o godzinie 19:00.