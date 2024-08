Początkowo karta walk gali KSW 97 miała wyglądać trochę inaczej. Na nieco ponad tydzień przed wydarzeniem organizatorzy poinformowali, że dojdzie do kilku zmian w rozpisce. Z powodu kontuzji Damiana Piwowarczyka jego starcie z Marcinem Wójcikiem zostanie przesunięte na wrześniową galę XTB KSW 98 w Lubinie. Kontuzji doznali także Adam Soldajew i Kamil Gawryjołek .

Bój Gawryjołka z Filipem Stawowym niestety zostało odwołane. Natomiast Soldajew i Tarchila czekają na nowy termin swojej batalii. W ramach rekompensaty KSW postanowiło dodać do karty KSW 97 dwa nowe zestawienia. Pierwszym z nich jest walka trzeciego w rankingu wagi średniej Igora Michaliszyna z Otonem Jasse , drugą dodaną konfrontacją z kolei jest potyczka Klebera Silvy z Sergiuszem Zającem . Nową walką wieczoru okrzyknięto pojedynek wagi ciężkiej pomiędzy Szymonem Bajorem a Matheusem Scheffelem .

Mimo iż do KSW 97 pozostało niewiele czasu, bilety na event cały czas są dostępne w serwisie ebilet.pl. Ceny wahają się od 128 do nawet 1400 zł za wejście VIP. Większość jednak oscyluje w kwotach do 200 zł. Wszystko zależy od zajmowanego miejsca w tarnowskiej hali Jaskóła.