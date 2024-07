Po sześciotygodniowej przerwie do akcji wraca polska organizacja MMA - KSW. Tym razem w Łodzi o pas mistrzowski wagi średniej zmierzą się Paweł Pawlak i Damian Janikowski. Panowie pierwszy raz mierzyli się ze sobą trzy lata temu. "Plastinho" wówczas debiutował w KSW i pokonał "Damiano" przez jednogłośną decyzję sędziów. Jak będzie tym razem? Obaj na pewno są już innymi zawodnikami.

Oprócz tego dojdzie również do rewanżu uznanych wojowniczek. Maria Silva skrzyżuje rękawice z Eweliną Woźniak. Panie dwa lata temu mierzyły się w szeregach Ares FC, wówczas triumfowała Brazylijka, zabierając Polce "zero" z rekordu.

KSW 96: Gdzie oglądać? Transmisja online stream

Obaj zawodnicy występujący w walce mistrzowskiej zmieścili się w limicie 83,9 kg. Inni nie mieli jednak tak "łatwo". W rozpisce miała być jeszcze batalia Hugo Deux vs Nicolae Bivol, lecz pierwszy z wymienionych przekroczył limit aż o... 3,1 kg! Rywal miał prawo do nie podjęcia starcia i tak też zadecydował.

W kolejnym zestawieniu Isai Ramos przestrzelił o 0,9 kg i 30 proc. jego wypłaty przejdzie na konto rywala. Podobny los spotkał Sandrę Succar, która przekroczyła ustalony limit o 0,6 kg. Welisson Paiva wskoczył do rozpiski na ostatnią chwilę i nie wyrobił się na poranne ważenie. KSW zgodziło się postawić go na wadze, kiedy tylko dotrze do hotelu.