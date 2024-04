KSW 93 w Paryżu: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał swoje pojedynki

W pierwszej walce gali KSW 93 zmierzyły się panie Flore Hani oraz Sandra Succar. Pojedynek zakończył się jednogłośną decyzją sędziów, którzy wskazali na bardziej doświadczoną zawodniczkę z Polinezji Francuskiej. Zaraz później do klatki weszli panowie El Hadji Ndiaye również pewnie wypunktował pochodzącego z Mołdawii Nicolae Bivola.

Pierwsze stacie karty głównej, łagodnie mówiąc, nie przypadło kibicom do gustu. Aymard Guih oraz Francisco Barrio nie dali pokazu efektownego MMA. Bój opierał się przede wszystkim na dociskaniu do siatki, aktywniejszy był Francuz i to jemu niejednogłośnie kibice przyznali zwycięstwo.