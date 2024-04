KSW 93 w Paryżu: Karta walk. Gdzie oglądać? Kiedy gala? Transmisja PPV

KSW 93 w Paryżu to pierwsza gala polskiego giganta we Francji. Jak wygląda karta walk? Kto walczy? Kiedy i o której gala? Gdzie oglądać transmisję PPV z eventu? Znana od wielu lat organizacja postanowiła poszerzyć swój rynek i zawitać nad Sekwanę. To właśnie z tego kraju jest absolutny mistrz dwóch kategorii wagowych Salahdine Parnasse, który w stolicy ojczyzny będzie głównym bohaterem wydarzenia.