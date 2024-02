KSW 91: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał swoje walki

Organizacja KSW po raz trzeci zawitała za południową granicę do Czech, wracając tym samym do Liberca, w którym polski gigant gościł pierwszy raz dokładnie rok temu. Wówczas w pojedynku wieczoru wystąpił dominator kategorii ciężkiej Phil De Fries oraz weteran światowej sceny MMA Todd Duffe. Brytyjczyk zgodnie z przewidywaniami szybko rozprawił się z oponentem.

Gala KSW 91 rozpoczęła się bardzo elektryzująco. Najpierw do klatki weszły panie. Wiktoria Czyżewska w efektowny sposób rozprawiła się z reprezentantką gospodarzy Petrą Castkovą już w pierwszej rundzie. Biało-Czerwona szybkim i morderczym kopnięciem na wątrobę znokautowała Czeszkę. Chwilę później Mariusz Joniak nie chciał być gorszy i jeszcze szybciej zastopował Tobiasza Le, dopisując do swojego rekordu dwunaste zwycięstwo.

Trzy rundy również przewalczyli Łukasz Charzewski i Michał Sobiech. Pierwszy z nich dominował pełne trzy rundy, ale w drugiej odsłonie dostał w oko łokciem, który rozciął mu całą powiekę, która spuchła i zabrała widzenie na prawe oko. Co ciekawe, "Harry" oszukał lekarza i idealnie zgadł, ile palców pokazał medyk. Dzięki temu mógł kontynuować i wygrać potyczkę.

To był udany wieczór dla wrocławiaków, zaraz po Charzewskim do klatki wszedł Kacper Koziorzębski, który po trzech pełnych rundach wypunktował niepokonanego wcześniej Viktora Cervinskyego. Później czescy fani mieli dużo powodów do radości. Najpierw Matus Juracek bardzo efektownie skończył Nigeryjczyka Henry'ego Fadipe już w pierwszej rundzie, a następnie Dominik Humburger i Adrian Dudek dali niezawodną wojnę. Koniec końców zawodnik z Czech mocnym ciosem pod siatką znokautował wojownika z Bielska-Białej.