KSW 90: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał swoje pojedynki

Zaraz później do klatki weszli niepokonani Hugo Deux i Gino Van Steenis. Była to bardzo trudna i męcząca potyczka, obaj panowie mieli swoje momenty. Ostatecznie bardziej przekonywujący był styl Francuza trenującego na co dzień w Warszawie. W końcówce był jeszcze w ogromnych tarapatach, ale dotrwał do końcowego gongu. Sędziowie byli jednomyślni i orzekli jego triumf.