KSW 87: Wyniki na żywo. Zobacz, kto wygrał walki na gali w Czechach

KSW ponownie zawitało do Czech, a dokładnie do Trzyńca, gdzie w walce wieczoru gali KSW 87 wystąpi reprezentant gospodarzy Michal Martinek. Przed naszym zachodnim sąsiadem bardzo trudne zadanie, bowiem zmierzy się z topowym zawodnikiem wagi ciężkiej Darko Stosiciem. Oprócz tego do klatki wyjdą Polacy, m.in. Roman Szymański i doświadczony na arenie międzynarodowej, ale debiutujący w KSW Rafał Haratyk.