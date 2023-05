Później do klatki wyszły panie Anita Bekus i Aleksandra Tonacheva . Ich pojedynek, tak samo jak pierwsza walka, zakończyła się po pełnych trzech rundach. Jednogłośną decyzją arbitrów zwyciężyła reprezentantka klubu Octopus Łódź.

Sebastian Przybysz wrócił do klatki po pięciomiesięcznej przerwie i dopisał do rekordu kolejne zwycięstwo. "Sebić" kontrolował całą walkę z Filipem Mackiem, ubijając go na kilkanaście sekund przed końcem ostatniej rundy.