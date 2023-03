KSW 81: Została jedna niewiadoma. Kogo brakuje na karcie walk?

Walka wieczoru | walka o pas kategorii półśredniej

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński #1 (12-0, 10 KO, 1 Sub) vs Artur Szczepaniak #2 (9-1, 5 KO, 2 Sub)



Karta główna

120,2 kg/265 lb: Tomasz Sarara (1-1, 1 KO) vs Errol Zimmerman (0-1)

77,1 kg/170 lb: Igor Michaliszyn #8 (9-2, 3 KO, 3 Sub) vs Krystian Bielski (9-4, 4 KO, 1 Sub)

61,2 kg/135 lb: Werlleson Martins #4 (17-5, 5 KO, 8 Sub) vs Patryk Surdyn #6 (7-2, 1 KO, 2 Sub)

56,7 kg/125 lb: Karolina Owczarz (5-2, 2 Sub) vs Adrianna Kreft (4-0, 1 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Marcin Krakowiak (11-4, 5 KO, 6 Sub) vs Henry Fadipe (13-9-1, 9 KO, 3 Sub)

52,2 kg/115 lb: Sofiia Bagishvili (7-2, 5 Sub) vs Maria Silva (8-1, 3 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Filip Stawowy #7 (9-3, 8 KO) vs Marek Samociuk (4-3, 2 KO)