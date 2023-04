KSW 81: Znamy pełną kartę walk. Aż trzy starcia w wadze ciężkiej

Do karty walk gali XTB KSW 81 w Tomaszowie Mazowieckim zostało dodane trzecie starcie w królewskiej kategorii wagowej. 22 kwietnia do okrągłej klatki powróci niepokonany Kamil Gawryjołek (3-0, 3 KO) i przywita debiutującego w niej Łotysza, Oļegsa Jemeļjanovsa (11-3, 5 KO, 1 Sub).