KSW 79 w Czechach: Transmisja, karta walk. Gdzie oglądać stream?

KSW: Gdzie transmisja online stream?

KSW 79 w Czechach: karta walk

Walka wieczoru:

Walka o pas wagi ciężkiej KSW

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries #C (22-6 1NC, 5 KO, 13 Sub) vs Todd Duffee (9-3 1NC, 9 KO)



Karta główna:

83,9 kg/185 lb: Dominik Humburger (5-0, 5 KO) vs Jorge Bueno (8-1 1NC, 6 KO, 1 Sub)

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek (1-0, 1 KO) vs Tomas Možný (1-1, 1 KO)

120,2 kg/265 lb: Daniel Omielańczuk #3 (26-13-1 1NC, 6 KO, 10 Sub) vs Michał Kita #6 (21-15-1, 13 KO, 5 Sub)

77,1 kg/170 lb: Brian Hooi #3 (18-10 1NC, 6 KO, 6 Sub) vs Jivko Stoimenov (12-5 1NC, 6 KO, 6 Sub)

83,9 kg/185 lb: Andreas Gustafsson (7-1, 4 KO, 2 Sub) vs David Hosek (8-3-1, 6 KO, 1 Sub)

68,5 kg/151 lb: Ramzan Jembiev (3-1, 2 KO) vs Murilo Delfino (3-0, 2 KO, 1 Sub)

59 kg/130 lb: Natalia Baczyńska-Krawiec (6-3, 1 KO) vs Petra Castkova (6-5, 1 KO, 1 Sub)

83,9 kg/185 lb: Frederico Komuenha (2-0, 2 KO) vs. Matyas Viszlay (1-0, 1 KO)