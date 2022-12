Arena Gliwice w nocy z 17 na 18 grudnia aż kipiała od emocji - taka walka, jak starcie między Mariuszem Pudzianowskim a Mamedem Chalidowem to przecież prawdziwy rarytas. Wielki pojedynek nie trwał jednak długo i nie oglądaliśmy obu fighterów według planu przez trzy rundy.

Już w pierwszej odsłonie starcia Chalidow bowiem zdołał zmusić "Pudziana" do poddania pojedynku - sprowadził go bowiem sprytnie na ziemię, usiadł na nim i zaczął okładać go bezlitośnie kolejnymi ciosami. Jego rywal wiedział, że z tej sytuacji nie ma raczej wyjścia - i odklepał.