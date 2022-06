KSW 71. Emocje w Arenie Toruń i debiut Artura Szpilki. Trwa

Ziółkowski sięgnął po mistrzowski pas pod koniec 2020 roku w starciu z Romanem Szymańskim. Od tamtej pory dwukrotnie skutecznie bronił tytułu. Najpierw pokonał przez poddanie Macieja Kazieczkę, a następnie wypunktował na pełnym dystansie Borysa Mańkowskiego. Z kolei Rajewski jest na fali trzech zwycięstw z rzędu. W ostatniej walce zawodnik z Płocka pokonał jednogłośną decyzją sędziów Niklasa Bäckströma.

W jednych z głównych ról w Toruniu wystąpi Marcin Różalski. Dla "Różala" będzie to powrót do KSW po ponad pięciu latach. Były mistrz organizacji w kategorii ciężkiej skrzyżuje rękawice z Errolem Zimmermanem. Pojedynek odbędzie się w formule K-1.

KSW 71. Artur Szpilka debiutuje w mieszanych sztukach walki

Jednym z najważniejszych wydarzeń sobotniej gali będzie debiut w mieszanych sztukach walki Artura Szpilki. Były pięściarz w swojej pierwszej walce na zasadach MMA zmierzy się z Ukraińcem Serhijem Radczenką. Panowie mieli okazję już się ze sobą rywalizować w boksie. Wówczas większościową decyzją sędziów wygrał Polak, ale werdykt wzbudził duże kontrowersje.

W pierwszej walce KSW 71 spotkali się dwaj debiutujący w tej formule zawodnicy - pochodzący z Grecji Niemiec Marc Doussis i Przemysław Dzwoniarek. Odbyła się ona w wadze półciężkiej. W 2.59 min drugiej rundy wygrał ją Doussis przez poddanie rywala.

Po kilku kopnięciach w wykonaniu Doussisa, Dzwoniarek szybko ruszył po nogi rywala i przeniósł walkę na matę. Tam przez pewien czas kontrolował bój, ale w końcu Niemiec powrócił na nogi i mocno atakował Polaka w klinczu i stójce, utrzymując walkę w tej płaszczyźnie do końca rundy.

Początek drugiej odsłony wyglądał podobnie, Dzwoniarek szybko obalił Doussisa i rozbijał go na macie. Potem Niemiec wstał, ale po chwili ponownie został obalony. Złapał jednak Polaka w duszenie i zmusił go do poddania się.

Walka wieczoru:

70,3 kg: Marian Ziółkowski (24-8-1, 1 N/C) - Sebastian Rajewski (12-6) - o pas wagi lekkiej

Karta główna:

120,2 kg: Marcin Różalski - Errol Zimmerman - walka na zasadach K-1 w małych rękawicach

70,3 kg: Borys Mańkowski (22-9-1) - Daniel Torres (13-5, 1 N/C)

105 kg: Artur Szpilka (0-0) - Serhiej Radczenko (1-1)

70,3 kg: Roman Szymański (15-6) - Valeriu Mircea (26-7-1)

61,2 kg: Jakub Wikłacz (12-3-1) -. Bruno Augusto dos Santos (10-3)

120,2 kg: Filip Stawowy (9-2) - Michal Martínek (9-3)

Karta wstępna:

70,3 kg: Donovan Desmae (15-8) - Artur Sowiński (22-13, 2 N/C)

93 kg: Marc Doussis pokonał Przemysława Dzwoniarka przez poddanie (gilotyna), 2.59, runda 2