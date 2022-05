KSW 70. Wraca Izu Ugonoh. Stoczy rewanżową walkę

Marek Samociuk i Izu Ugonoh spotkali się po raz pierwszy na gali KSW 60. Zawodnik WCA Fight Team miał zmierzyć się podczas tego wydarzenia najpierw z Thomasem Narmo, ale Norweg musiał wycofać się z pojedynku na kilka tygodni przed galą ze względu na kontuzję. Do starcia wskoczył w jego miejsce Ugur Ozkaplan, ale i on nie wszedł do klatki z Polakiem nigeryjskiego pochodzenia.

Ostatecznie, na zaledwie kilka dni przed walką rywalem Ugonoha został Marek Samociuk. 25-latek z Białej Podlaskiej był skazywany na porażkę, ale zaskoczył wszystkich, kiedy to przetrwał nawałnicę ciosów w pierwszej rundzie i w drugiej sam odprawił uderzeniami byłego pięściarza i kickboksera.

Reklama

Od tamtej pory cały czas czekaliśmy na kolejny występ Ugonoha, z kolei reprezentant klubu Dziki Wschód zmierzył się z Michałem Kitą i musiał uznać wyższość jednego z najbardziej doświadczonych zawodników MMA w Polsce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. KSW 60. Izu Ugonoh - Marek Samociuk. Skrót walki (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Karta walk KSW 70:

Walka wieczoru | Main event

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski #2 (16-7 1NC, 11 KO) vs Michał Materla #3 (31-8, 11 KO, 13 Sub)

Karta główna | Main card

120,2 kg/265 lb: Ricardo Prasel #3 (12-3, 4 KO, 8 Sub) vs Daniel Omielańczuk (25-12-1 1NC, 6 KO, 10 Sub)

93 kg/205 lb: Ivan Erslan #2 (11-1 1NC, 7 KO, 1 Sub) vs Rafał Kijańczuk #5 (11-4, 10 KO)

120,2 kg/265 lb: Marek Samociuk (3-2, 1 KO) vs Izu Ugonoh (1-1, 1 KO)

83,9 kg/185 lb: Radosław Paczuski (3-0, 2 KO) vs Jason Wilnis (2-0, 1 KO)

83,9 kg/185 lb: Albert Odzimkowski (11-6 1NC, 3 KO, 7 Sub) vs Tommy Quinn (8-5 1NC, 3 KO, 1 Sub)