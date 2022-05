KSW 70. Pudzianowski musiał z tego zrezygnować! Wielkie wyrzeczenia

W ostatnią sobotę maja do klatki w łódzkiej Atlas Arenie wejdą Mariusz Pudzianowski i Michał Materla. Obaj są weteranami polskiej sceny MMA i zawodnikami wielce zasłużonymi dla federacji KSW. Do ich konfrontacji "Pudzian" przygotowuje się w specjalny sposób, co zdradził w nagraniu na swoich mediach społecznościowych.

Mariusz Pudzianowski kontra Michał Materla na KSW 70

"6:20, trzeba trochę rozruchu sobie zrobić, z półtora kilometra. Nie ma długiego biegania jeszcze przez dwa tygodnie, do 28 maja. Ciężarki, delikatnie, rozruszać, bo potem nie będzie siły na treningu. Potem iść na pracy, trening jeden, wieczorem drugi. Standardowo obowiązki" - zdradził swoim obserwującym.

W ostatnich dniach Pudzianowski wrzucił też do sieci swoje zdjęcie, na którym wyraźnie widać jak mocno nad swoją sylwetką popracował. Według komentujących, widać ogromny spadek wagi u zawodnika mieszanych sztuk walki. Na innym zdjęciu "Pudzian" pozuje do zdjęcia z włodarzem federacji Fame MMA , co podsyciło plotki na temat jego występu na tej gali.