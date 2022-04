KSW 69. Sebastian Przybysz obronił mistrzowski pas. Walka pełna dramaturgii

Pierwotnie rywalem Przybysza miał być Zuriko Jojuą, ale Gruzina z konfrontacji wykluczyła kontuzja. Wyzwanie przyjął za to Werlleson Martins i okazał się trudnym orzechem do zgryzienia dla posiadacza mistrzowskiego pasa w wadze piórkowej.

Pierwsza runda była remisowa, w drugiej obaj fightery rozwinęli skrzydła i pokazali ciekawe techniki, ale to w trzeciej zadziało się najwięcej. Przybysz w końcu trafił, a potem w dosiadzie rozbijał twarz przeciwnika. Mimo to Brazylijczyk nie poddał się.

Mocny zwrot akcji zaserwował wszystkim początek czwartej rundy. Przybysz "wyłapał" czysty cios i tym razem to on był okładany w parterze. Polak wyszedł jednak z tej opresji iście po mistrzowsku, za moment to znów on był w ofensywie.

Sebastian Przybysz - Werlleson Martins. Wynik walki

Wydawało się, że walka będzie trwała na pełnym dystansie, ale Martins w końcu popełnił błąd w piątej rundzie. Bezlitośnie wykorzystał to tym razem Przybysz, założył duszenie i zmusił ambitnego przeciwnika do odklepania.

Najgłośniej wspieranym przez publiczność zawodnikiem gali KSW 69 był Robert Ruchała. Wielu zwolenników jego talentu pomogło mu w trudnej walce z Michaele Baiano. Po wyrównanej pierwszej rundzie, w drugiej Polak postawił na swoim, choć rywala nie złamał.

W finalnej odsłonie to Ruchała miał większe problemy, ale ostatecznie sędziowie nie zwrócili dużej uwagi na to, jak dał zdominować się i położyć na plecy. Orzekli o zwycięstwie Polaka, który po walce podziękował przeciwnikowi za rywalizację na wysokim poziomie.

Niejednogłośną decyzją sędziów zwyciężył Paweł Pawlak, który po walce był zdziwiony, że walka została oceniona na tak wyrównaną. Nie wziął jednak pod uwagę trzeciej rundy, w której Kęsik miał swoje "momenty" i poważnie rozciął głowę Pawlakowi.

KSW 69 wyniki:

Sebastian Przybysz - Werlleson Martins - zwycięstwo Przybysz przez poddanie

Cezary Kęsik - Paweł Pawlak - zwycięstwo Pawlak przez niejednogłośną decyzję sędziów

Robert Ruchała - Michaele Baiano - zwycięstwo Ruchała przez jednogłośną decyzję sędziów