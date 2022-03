KSW 68: o której dzisiaj gala? Kto walczy? (Transmisja)

Gala KSW 68 przyjeżdża do Radomia. W nowej hali Radomskiego Centrum Sportu pojawi się najmłodszy w historii mistrz KSW Salahdine Parnasse. Kylian Mbappe francuskiej sceny MMA, bo tak młodą gwiazdę nazywają kibice znad Sekwany, w walce wieczoru KSW 68 zmierzy się z Danielem Rutkowskim. Radomianin dumnie reprezentuje swoje miasto w ringach i klatkach już od ponad 13 lat.

KSW 68. Karta walk. Kto wystąpi?

Gala KSW 68 to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego kibice będą mieli okazję oklaskiwać zarówno czołowych zawodników KSW, ale także największe radomskie gwiazdy. Obok doświadczonych Damiana Janikowskiego czy Michała Kity, pojawią się Patryk Kaczmarczyk i Albert Odzimkowski. Gala KSW to debiut aż sześciu zawodników.

Absolutny hit KSW 68 to walka Rutkowski - Parnasse. Polak w starciu o mistrzowski pas wagi piórkowej ma spore szanse z fenomenalnym Francuzem. "Rutek", efektownie nokautując Filipa Pejicia, z przytupem wszedł do KSW. Wcześniej wywalczył mistrzowskie pasy organizacji FEN i Babilon MMA w kategorii do 66 kg. Parnasse z kolei uważany jest za jedną z największych wschodzących gwiazd na Starym Kontynencie.

KSW 68: Karta walk. Kogo oglądać?

KSW 68: Walka wieczoru. Kto walczy?

65.8 kg.: Salahdine Parnasse (16-1-1) vs. Daniel Rutkowski (13-2-0)

KSW 68: Karta główna:

79.8 kg.: Tomasz Romanowski (14-8-0) vs. Michał Pietrzak (10-4-1)

83.9 kg.: Damian Janikowski (6-4-0) vs. Tomasz Jakubiec (10-3-0)

120.2 kg.: Ricardo Prasel (11-3-0) vs. Michał Kita (21-13-1)

65.8 kg.: Patryk Kaczmarczyk (7-1-0) vs. Michał Domin (4-2-0)

83.9 kg.: Tommy Quinn (9-5-0) vs. Albert Odzimkowski (11-6-0)

93 kg.: Yann Kouadja (8-4-0) vs. Rafał Kijańczuk (10-4-0)

65,8 kg: Piotr Kacprzak (6-3-0) vs. Jose Marcos Santiago Jr. (11-4-0)

93 kg.: Marcin Trzciński (1-1-0) vs. Adam Tomasik (5-1-0)

KSW 68: Kiedy, o której i gdzie odbędzie się gala?

Gala KSW 68 odbędzie się w sobotę 19 marca w w Radomskim Centrum Sportu. Gala KSW 68 rozpocznie się o godzinie 19.00.

KSW 68: Gdzie oglądać za darmo online live? (Transmisja)

Tekstowa relacja online live z gali KSW 68 za darmo na sport.interia.pl.