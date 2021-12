​KSW 65. Mamed Chalidow w szpitalu, nowe wieści na temat jego zdrowia

Podczas walki wieczoru na gali KSW 65 doszło do brutalnego nokautu, którego "ofiarą" padł Mamed Chalidow. Rywalizował on z Roberto Soldiciem. Według najnowszych informacji, które przekazał włodarz organizacji Martin Lewandowski, 41-letni fighter trafił do szpitala "w trybie pilnym".

Zdjęcie Mamed Chalidow przed galą KSW 65 / Łukasz Sobala / Newspix