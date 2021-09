Gala KSW 64 odbędzie się 23 października w Atlas Arenie w Łodzi. Pochodząca z tego miasta Karolina Owczarz będzie jedną z bohaterek tego wydarzenia.

Była dziennikarka Polsatu Sport walczyła w wadze muszej, ale po porażce z Justyną Habą zdecydowała się przejść do niższej kategorii - słomkowej. W niej sporo walk stoczyła Sylwia Juśkiewicz, która teraz chciałaby zmierzyć się z Owczarz w KSW.

"Z jednej strony mówisz o walce o pas w KSW, a z drugiej strony chcesz mierzyć się z freakową zawodniczką. Pozwól Karolinko, że 23 października pomogę Ci szybko dokonać tego wyboru, która organizacja po naszej walce będzie dla Ciebie odpowiednim miejscem" - napisała na Instagramie Juśkiewicz.

Owczarz prowadziła bowiem studio przed galą High League, na której Lil Masti pokonała Ewę Brodnicką. Łodzianka powiedziała, że chętnie zmierzyłaby się ze zwyciężczynią. I właśnie do takiej freakowej federacji Juśkiewicz chce wysłać swoją potencjalną rywalkę.

Otwarty na walkę Owczarz z Juśkiewicz jest też menadżer tej pierwszej - Artur Ostaszewski.

"Ja jestem za - zróbmy to" - napisał na Twitterze.

Wszystko wskazuje więc na to, że do takiej walki może dojść. Nie wiadomo jednak, czy stanie się to już na gali KSW 64, bo zostało mało czasu - jedynie sześć tygodni, co oznaczałoby bardzo krótki okres przygotowawczy dla obu zawodniczek. Być może więc Owczarz wie już, z kim zmierzy się w najbliższej walce, ale na pewno, obie z Juśkiewicz, będą dalej dążyć do tego pojedynku.

