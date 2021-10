KSW 64. Ruchała - Kaczmarczyk. Ruchała wykonał swój plan i wygrał

Walkę rozpoczęła się znikomą aktywnością w stójce i po minucie została sprowadzona przez Ruchałę do parteru. Kaczmarczyk próbował wrócić do wyjściowej pozycji, ale Ruchała zaliczał konsekwencje kolejne udane obalenia.



Pojedynek zawodników nowej generacji w drugiej rundzie nieco dłużej utrzymał się w pozycji stojącej. Kaczmarczyk szukał efektownych ciosów, ale te sposoby nie robił wrażenia na Ruchałę.



W końcu dopiął on swego i ponownie zaczął "męczyć" przeciwnika w pozycji leżącej, ale końcówka należała do Kaczmarczyka.





KSW 64. Ruchała - Kaczmarczyk. Wynik walki

Kilka fachowo wymierzonych kopnięć naruszyło dolne partie ciała rywala.



W rundzie trzeciej ku zaskoczeniu wszystkich to Kaczmarczyk znalazł się na pozycji z góry, nad leżącym Ruchałą. Później obaj wdali się w efektowną wymianę, padło między innymi "latające kolano".



Kaczmarczyk był aktywniejszy i wydawało się, że punktowo odrabiał straty, ale ostatecznie zabrakło mu i czasu i sił. Decyzją sędziów wygrał Ruchała, ale brawa za walkę należały się obydwu jej uczestnikom.