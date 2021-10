Piekielny nokaut zakończył walkę Rutkowskiego z Pejiciem, ale wszystko rozpoczęło się od potężnej szarży Chorwata. Wtedy to "Rutek" był w opałach, a Pejić zgodnie z tym co zapowiadał w wywiadach, chciał "urwać" głowę Polaka.



Rutkowski przetrzymał trudne chwile i z minuty na minutę odzyskiwał pewność siebie, pod koniec rundy to już on chodził za przeciwnikiem i przejmował inicjatywę w walce.





KSW 64. Pejić - Rutkowski. Wynik walki

Druga runda przyniosła rozstrzygnięcie w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał.



"Rutek" zagonił rywala pod siatkę i gdy ten obniżył pozycję wyprowadził atomowego lewego "high-kicka". Pejić zwalił się na matę, stracił przytomność, a gdy ją odzyskał nic nie pamiętał i wykłócał się z sędzią, że ten za wcześnie przerwał konfrontację.



