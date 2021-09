Początkowe fragmenty walki nie były zbyt atrakcyjne, ale z każdą minutą obaj zawodnicy się rozkręcali i pozwalali sobie na więcej w ofensywie. Na minutę i 45 sekund przed końcem rundy Soldić zdołał obalić rywala. Do momentu, gdy rozbrzmiał gong, to Chorwat był z góry i atakował.



Druga runda to najlepszy okres w tej walce Kincla, który próbował pojedynczych akcji w stójce. Soldić i tak mocno zaakcentował swoją przewagę ponownie obalając rywala i pracując na nim w parterze, choć nadział się na kilka akcji kontrujących.



Koniec rywalizacji nastąpił w trzeciej rundzie, gdy po ciosach w parterze Soldić zakończył pojedynek i obronił tytuł mistrza KSW w wadze półśredniej. Wcześniej zarzucił Kincla gradem ciosów, a ten nie był już w stanie ich przyjmować.

Wyniki gali KSW 63:

77,1 kg/170 lb: Roberto Soldić (19-3, 16 KO, 1 Sub) pokonał Patrika Kincla (24-10, 12 KO, 6 Sub) przez TKO (ciosy w parterze) w trzeciej rundzie, w walce o pas mistrza kategorii półśredniej



83,9 kg/185 lb: Paweł Pawlak (19-4-1, 9 KO, 3 Sub) pokonał Damiana Janikowskiego (6-4, 4 KO, 1 Sub) przez jednogłośną decyzję sędziów



120,2 kg/265 lb: Darko Stosić (16-4, 10 KO, 1 Sub) pokonał Michała Andryszaka (22-10, 14 KO, 7 Sub) przez niejednogłośną decyzję sędziów



61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz (12-3-1, 9 Sub) pokonał Antun Raczicia (25-10-1, 13 Sub) przez poddanie (gilotyna) w pierwszej rundzie



80 kg/176 lb: Tomasz Romanowski (14-8, 5 KO, 1 Sub) pokonał Aleksandara Rakasa (16-9, 8 KO, 6 Sub) przez nokaut w pierwszej rundzie



56,7 kg/125 lb: Emilia Czerwińska (1-0, 1KO) pokonała Weronikę Eszer (0-1) przez TKO (ciosy w parterze) w drugiej rundzie



93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk (4-0, 1 KO, 2 Sub) pokonał Marcina Trzcińskiego (1-1) przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie



56,7 kg/125 lb: Sara Luzar-Smajić (3-1, 1 KO) pokonała Aitanę Alvarez (1-1) przez jednogłośną decyzję sędziów



68 kg/150 lb: Michał Domin (4-2, 2 KO, 1 Sub) pokonał Szymona Karolczyka (4-2, 2 Sub) przez jednogłośną decyzję sędziów

MR