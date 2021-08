Karolczyk rozpoczął zawodową karierę w 2019 roku i od tamtej pory zanotował cztery wygrane i jedną porażkę. 21-latek z Gniezna dwóch rywali odprawiał przed czasem, obu już w pierwszej rundzie. Ostatnio, na gali Contender Fight Night w lipcu, zwyciężył z niepokonanym wcześniej Adrianem Szybą przez duszenie zza pleców w 54. sekundzie pojedynku. Reprezentant klubów Ankos MMA i MMA Witkowo ma również 5 wygranych starć w amatorskim boksie i 2 w kickboxingu. W swojej karierze sięgnął także po tytuły amatorskiego mistrza Europy w MMA oraz wicemistrza Europy w brazylijskim jiu-jitsu.

Domin także po raz drugi wystąpi przed fanami KSW i spróbuje zanotować pierwszą wygraną, po tym, jak przegrał w debiucie z Robertem Ruchałą. 26-latek zaczął zawodową karierę w 2017 roku, kiedy to znokautował rywala w połowie trzeciej rundy. Po dwuletniej przerwie reprezentant Inżbud Rybik Octagon Żory powrócił do startów i wygrał przez poddanie z Konradem Furmankiem oraz odprawił ciosami Michała Folca. Oba zwycięstwa przedzielił przegraną z Nikolayem Grozdevem.

KSW 63. Walka wieczoru - The Main Event

Walka o pas kategorii półśredniej | KSW Welterweight Championship Bout

77,1 kg/170 lb: Roberto Soldić (18-3, 15 KO, 1 Sub) vs Patrik Kincl (24-9, 12 KO, 6 Sub)

KSW 63. Karta Główna - Main Card

83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (6-3, 4 KO, 1 Sub) vs Paweł Pawlak (18-4-1, 9 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michał Andryszak (22-9, 14 KO, 7 Sub) vs Darko Stošić (15-4, 10 KO, 1 Sub)

61,2 kg/135 lb: Antun Račić (25-9-1, 13 Sub) vs Jakub Wikłacz (11-3-1, 8 Sub)

80 kg/176 lb: Tomasz Romanowski (13-8, 4 KO, 1 Sub) vs Aleksandar Rakas (16-8, 8 KO, 6 Sub)

56,7 kg/125 lb: Emilia Czerwińska (0-0) vs Weronika Eszer (0-0)

93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk (3-0, 1 KO, 1 Sub) vs Marcin Trzciński (1-0)

56,7 kg/125 lb: Sara Luzar-Smajić (2-1, 1 KO) vs Aitana Alvarez (1-0)

68 kg/150 lb: Michał Domin (3-2, 2 KO, 1 Sub) vs Szymon Karolczyk (4-1, 2 Sub)

Galę KSW 63 można oglądać w systemie PPV na KSWTV.com, Ipla.tv oraz w Cyfrowym Polsacie i sieciach kablowych.