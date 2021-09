​KSW 63. Gala w PPV w Polsat Box i Polsat Box Go. Walka wieczoru: Roberto Soldić - Patrik Kincl

W Polsat Box będzie je można obejrzeć na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej OTT. Przez Internet, na wielu różnych urządzeniach gala będzie dostępna w serwisie Polsat Box Go.

Wrześniowa gala KSW 63 dostarczy wielu emocjonujących wrażeń. Już 4 września w ATM Studio w Warszawie odbędzie się 9 widowiskowych spotkań. W walce wieczoru dojdzie do mistrzowskiego starcia o pas wagi półśredniej pomiędzy jednym z najniebezpieczniejszych zawodników w Europie Roberto "Robocopem“ Soldiciem (18-3, 15 KO) a nadzieją czeskiej sceny MMA, niepokonanym w KSW Patrkiem Kinclem (24-9, 12 KO).

Reklama

W drugiej z głównych walk gali, w limicie kategorii średniej, spotkają się brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Londynie w zapasach, Damian Janikowski (6-3, 4 KO) oraz jeden z najlepszych zawodników w tej wadze w Polsce, Paweł "Plastinho" Pawlak (18-4-1, 9 KO).

Jedną z niezwykle ciekawie zapowiadających się walk będzie starcie dwóch spektakularnie walczących zawodników królewskiej kategorii. Specjalista od błyskawicznych zwycięstw Michał "Longer" Andryszak (22-9, 14 KO) podejmie pogromcę Polaków w okrągłej klatce Darko Stošića (15-4, 10 KO).

Po pierwszej w karierze porażce w KSW do klatki powróci były mistrz kategorii koguciej Antun "Killer" Račić (25-9-1). Jego przeciwnikiem będzie młody olsztynianin, słynący z nietuzinkowych umiejętności parterowych, Jakub Wikłacz (11-3-1). W kolejnym pojedynku gali zwycięzca programu "Tylko Jeden" Tomasz "Tommy" Romanowski skrzyżuje rękawice z reprezentującym Chorwację Aleksandarem Rakasem (16-8, 8 KO).

Podczas gali KSW 63 nie zabraknie również pojedynków z udziałem kobiet. W jednym z nich debiutująca w zawodowym MMA utytułowana kickbokserka Emilia Czerwińska (0-0) zmierzy się ze zdobywczynią tytułu mistrzyni Polski i Europy w amatorskim MMA Weroniką Eszer (0-0). W drugim spotkają się utalentowana Chorwatka Sara "Guerreira" Luzar-Smajić (2-1) i młoda Hiszpanka Aitana "Nightmare" Alvarez (1-0). Oba pojedynki zakontraktowano w kategorii muszej.

4 września dojdzie również do pojedynku dwóch niepokonanych i debiutujących w KSW zawodników kategorii półciężkiej: Damiana "Piwo" Piwowarczyka (3-0, 1 KO) i Marcina Trzcińskiego (1-0). Galę KSW 63 otworzy starcie Szymona Karolczyka (4-1, 2 Sub) z Michałem Dominem (3-2, 2 KO). Start dostępnego wyłącznie w systemie PPV wydarzenia zaplanowany jest na godz. 20.00.

Jak zamówić galę KSW 63 w Polsat Box?

Abonenci i użytkownicy Polsat Box korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 40 zł i oglądać wydarzenie na dedykowanych kanałach dekodera. Zamówienia w Polsat Box (dostęp ten nie obejmuje serwisu Polsat Box Go) można składać na cztery sposoby:

- przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043,

- w internetowej aplikacji iPolsat Box: ipolsatbox.pl,

- w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50,

- w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i kablowej IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej OTT Box na pozycji 333.

Abonenci Polsat Box mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

- portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej w modelu prepaid),

- przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim,

- e-płatności.

Jak zamówić galę KSW 63 w Polsat Box Go?

Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę KSW 63 będą mogli obejrzeć na żywo także internauci z Polski za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go - w cenie 40 zł. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w Android TV oraz Apple TV.

Płatności będzie można realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą (dla użytkowników zweryfikowanych adresem e-mail), przelewem lub BLIK-iem, w zależności od modelu urządzenia użytkownika. Zakupioną w serwisie Polsat Box Go galę będzie można obejrzeć na stronie polsatboxgo.pl lub w aplikacji Polsat Box Go na pierwszym urządzeniu, na którym zostanie uruchomiony dostęp.

Karta walk KSW 63

Roberto Soldić vs Patrik Kincl

Damian Janikowski vs Paweł Pawlak

Michał Andryszak vs Darko Stošić

Antun Račić vs Jakub Wikłacz

Tomasz Romanowski vs Aleksandar Rakas

Emilia Czerwińska vs Weronika Eszer

Damian Piwowarczyk vs Marcin Trzciński

Sara Luzar-Smajić vs Aitana Alvarez

Michał Domin vs Szymon Karolczyk