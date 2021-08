KSW 63. Emilia Czerwińska i Weronika Eszer zmierzą się na gali

Emilia Czerwińska - jak sama mówi - zdobyła już w kickboxingu wszystko, co mogła i z tego powodu postanowiła zamienić duże rękawice na te mniejsze. W ciągu wielu lat spędzonych w ringu zielonogórzanka sięgnęła dwukrotnie po tytuł mistrzyni świata K-1 oraz dziewięciokrotnie zdobywała złoty medal mistrzostw Polski. 31-latka była też od 2009 roku członkinią kadry narodowej. Czerwińska ma za sobą kilka pojedynków amatorskich, a na gali KSW 63 zadebiutuje w formule zawodowej.

Weronika Eszer przygodę ze sportami walki rozpoczęła od judo, które trenowała przez 12 lat i sięgnęła w tym sporcie po czarny pas. Po przygodzie na tatami postanowiła spróbować swoich sił w MMA i jest związana z tą dyscypliną od ponad trzech lat. Liczne starty amatorskie zwieńczyła tytułami mistrzyni Polski i mistrzyni Europy. Na najbliższej gali stoczy pierwszą zawodową walkę.



Walka wieczoru | The Main Event

Walka o pas kategorii półśredniej | KSW Welterweight Championship Bout

77,1 kg/170 lb: Roberto Soldić (18-3, 15 KO, 1 Sub) vs Patrik Kincl (24-9, 12 KO, 6 Sub)

Karta Główna | Main Card



61,2 kg/135 lb: Antun Račić (25-9-1, 13 Sub) vs Jakub Wikłacz (11-3-1, 8 Sub)

65,7 kg/125 lb: Emilia Czerwińska (0-0) vs Weronika Eszer (0-0)