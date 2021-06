Do klatki KSW powróci Szymon Kołecki (9-1, 8 KO). Po raz ostatni widzieliśmy go w akcji w styczniu 2021 roku, kiedy to jednogłośnie na punkty pokonał Martina Zawadę. Była to jego pierwsza wygrana na pełnym dystansie! Do tamtej pory zwyciężał przed czasem. Czy uda mu się dopisać dziesiąty triumf do rekordu?



Pierwszy występ w tym roku zanotuje Andrzej Grzebyk (17-4, 10 KO, 3 SUB). "Polski McGregor" ostatnio przegrał przed czasem z Mariusem Zaromskisem, jednak stało się to głównie przez kontuzję. Mimo tego, że nie był w stanie ustać, i tak pokazał wielki charakter i niewiele brakowało, a zdołałby zaskoczyć rywala.

Trzecią odsłoniętą kartą jest Michał Michalski (9-4, 5 KO, 1 SUB). Zawodnik z Wrocławia odbił się po dwóch porażkach z rzędu. Aktualnie notuje trzy zwycięstwa z rzędu - pokonał Savo Lazicia, Alberta Odzimkowskiego oraz Aleksandara Rakasa. Czy zbliży się do walki mistrzowskiej już na gali KSW 62?

Wydarzenie odbędzie się 17 lipca.

Gdzie obejrzeć KSW 61?

