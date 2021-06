Szymon Kołecki kroczy w KSW od zwycięstwa do zwycięstwa. Złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w podnoszeniu ciężarów pokonał do tej pory trzech rywali, a dwa starcia zakończył przed czasem. 39-latek wypunktował Martina Zawadę, odprawił ciosami Damiana Janikowskiego i zwyciężył z Mariuszem Pudzianowskim na skutek kontuzji zawodnika z Białej Rawskiej. W całej karierze Kołecki wygrał 9 pojedynków, a 8 z nich kończył przez nokaut.

Akop Szostak wejdzie do klatki KSW po jednym starciu stoczonym poza organizacją. 32-latek na gali EFM Show pokonał przez nokaut w trzeciej odsłonie Radosława Słodkiewicza. Fani KSW mieli okazję zobaczyć reprezentanta WCA Fight Team na galach KSW 49 i KSW 45. Podczas tego pierwszego wydarzenia lepszy okazał się Erko Jun, a debiutanckie starcie Szostaka w KSW zakończyło się wynikiem no contest. Warszawianin ma na koncie 4 zwycięskie walki, z których 3 wygrywał przez nokaut.

Karta walk KSW 62:

93 kg/205 lb: Szymon Kołecki (9-1 , 8 KO) vs Akop Szostak (4-3, 3 KO)

77,1 kg/170 lb: Andrzej Grzebyk (17-4, 10 KO, 3 Sub) vs Marius Žaromskis (23-9, 16 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Michał Michalski (9-4, 5 KO, 1 Sub) vs Adrian Bartosiński (10-0, 8 KO)

120,2 kg/265 lb: Tomasz Sarara (0-0) vs Vladimir Tok (0-1)

70,3 kg/155 lb: Artur Sowiński (21-12, 8 KO, 7 Sub) vs Sebastian Rajewski (10-6, 4 KO)

61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (6-2, 1 KO) vs Bruno Augusto dos Santos (9-2, 1 KO, 5 Sub)

61,2 kg/135 lb: Lemmy Krušič (20-7, 5 KO, 7 Sub) vs David Martinik (4-2, 1 KO, 2 Sub)

