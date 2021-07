Walka Polityły z Santosem była pierwszą podczas gali KSW 62, która wyszła poza pierwszą rundę. Jako pierwsza, toczyła się też na pełnym dystansie trzech rund. Nie zabrakło jednak emocji.



Brazylijczyk od początku polował na obalenie i szybko mu się to udało. Pod koniec pierwszej rundy Polak zdołał wstać, ale nie zagroził rywalowi.



W drugiej rundzie przewagę miał Polityło. Zadawał jednak mało ciosów. Pojedynek toczył się głównie w klinczu przy siatce.



Trzecie starcie było podobne do drugiego, z tą różnicą, że Santos w końcówce obalił Polaka. Ten jednak bardzo szybko znalazł się na górze, a chwilę później walka się zakończyła.



Pierwszy raz na gali KSW 62 o wyniku decydowali sędziowie. Wszyscy trzej wskazali zwycięstwo Brazylijczyka.



Sporo emocji było też we wcześniejszym pojedynku. Skończył się on jednak szybko. Lom Ali-Eskiev zdominował w parterze Gilbera Ordoneza i wygrał przez poddanie trójkątem rękami.



