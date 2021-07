W walce Michalskiego z Bartosińskim można było spodziewać się nokautu. Jednak wydawało się, że jeśli ktoś ma skończyć tę walkę przed czasem, to będzie to Michalski. W taki sposób rozstrzygał bowiem swoje trzy ostatnie walki.



Tym razem to Bartosiński szybko zwyciężył. Po niewiele ponad minucie pojedynku trafił swojego rywala w stójce. Ten padł na matę. W parterze oddał plecy. Bartosiński z tego skorzystał i okładał Michalskiego. Po chwili sędzia przerwał pojedynek.

Grzebyk odbudował się po kontuzji

W podobny sposób wygrał Andrzej Grzebyk. W listopadowej walce przegrał z Mariusem Żaromskisem z powodu kontuzji. Tym razem potwierdził swoją klasę.



Walka toczyła się w stójce. Grzebyk walczył rozważnie, ale po dwóch minutach i 21 sekundach mocno trafił rywala. Poszedł za ciosem i skończył walkę.



Gdzie obejrzeć KSW 62?

MP