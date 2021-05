Przez ostatnie 18 miesięcy gale KSW odbywały się bez publiczności. Na najbliższe wydarzenie będą mogli już wejść kibice. Gala KSW 61 została bowiem przeniesiona z Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku do Ergo Areny. Trójmiejska hala będzie mogła być zapełniona w połowie.

W ERGO ARENIE od zawsze kibice byli świadkami wyjątkowych spektakli, wielu walk mistrzowskich, a także niezapomnianych starć Mameda Khalidova, Mariusza Pudzianowskiego, Roberto Soldicia, Borysa Mańkowskiego czy Michała Materli i Jana Błachowicza.

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi trwającej pandemii liczba dostępnych miejsc będzie ograniczona do połowy miejsc siedzących znajdujących się w obiekcie. W trakcie trwania gali zostaną zachowane również wszelki normy sanitarne wymagane podczas tego typu wydarzenia.

W walce wieczoru gali KSW 61 fani zobaczą starcie dwóch legend organizacji KSW. Najsilniejszy człowiek na Ziemi, Mariusz Pudzianowski zmierzy się ze zwycięzcą pierwszego turnieju KSW oraz najsłynniejszym głosem polskiego MMA, Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim. W najbliższych dniach zostaną ogłoszone kolejne pojedynki czerwcowej karty.

Sprzedaż biletów wystartuje we wtorek 11 maja o godzinie 12:00 na eBilet.pl.

Pierwsze potwierdzone pojedynki gali KSW 61:

Walka wieczoru:

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski (14-7, 9 KO) vs Łukasz Jurkowski (17-11, 7 KO, 4 Sub)

77,1 kg/170 lb: Tomasz Romanowski (13-7, 4 KO, 1 Sub) vs Patrik Kincl (23-9, 11 KO, 6 Sub)

93 kg/205 lb: Przemysław Mysiala (24-10, 11 KO, 12 Sub) vs Ivan Erslan (9-1, 5 KO, 1 Sub)

