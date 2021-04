Kolejna gala federacji KSW odbędzie się piątego czerwca. W walce wieczoru zmierzą się Mariusz Pudzianowski i Łukasz Jurkowski.

Swoją ostatnią walkę w klatce największej polskiej organizacji "Pudzian" stoczył w marcu tego roku. Początkowo przeciwnikiem legendarnego strongmana miał być Serigne Ousmanne Dia. Senegalski "Bombardier" w dniu gali doznał jednak ataku wyrostka robaczkowego, przez co musiał wycofać się z pojedynku. W ostatniej chwili jego miejsce zajął Nikola Milanović, dla którego był to debiut w MMA. Niespodzianki nie było i Pudzianowski bardzo szybko rozprawił się z Serbem. Teraz przyjdzie mu zmierzyć się z nieporównywalnie większym wyzwaniem w osobie Jurkowskiego.



Przerwa "Jurasa" od walk trwa już jednak dwa lata. Po raz ostatni pierwszy turniejowy mistrz KSW pojawił się w klatce w kwietniu 2019 roku. Wówczas na KSW 48 w Lublinie zawodnik WCA Fight Team pokonał Stipe Bekavaca w pierwszej rundzie. Chorwat nie był w stanie kontynuować walki ze względu na kontuzję kolana. Jurkowski miał wrócić do klatki już w zeszłym roku, lecz jego walka z Szymonem Kołeckim została dwukrotnie odwołana. Za pierwszym razem kontuzji doznał "Juras", a za drugim uraz z pojedynku wyeliminował mistrza olimpijskiego z Pekinu.

Starcie odbędzie się w limicie kategorii ciężkiej. Walka Jurkowski - Pudzianowski będzie największą atrakcją gali KSW 61.

