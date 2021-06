W jedynej walce kobiet na gali KSW 61 zmierzyły się Karolina Owczarz z Moniką Kučinič. Polka dobrze rozpoczęła walkę i pewnie radziła sobie w stójce. Później starcie przeniosło się do parteru, gdzie Owczarz szukała duszenia, jednak rywalka skutecznie się broniła.



Przebieg walki w drugiej rundzie nie zmienił się. Po niezbyt ciekawej walce w stójce, Owczarz zdołała przejąć kopnięcie rywalki i powaliła ją. Przewaga Owczarz w parterze nadal była widoczna.



O wiele bardziej dramatyczny przebieg miała ostatnia odsłona. Kučinič przeważała na początku rundy i była nawet za plecami Owczarz. Polka zdołała jednak odzyskać inicjatywę, przetoczyła się i w samej końcówce była już w dosadzie. Owczarz zasypała rywalkę ciosami, jednak ta dotrwała do końca.

KSW 61. Karolina Owczarz powróciła do zwycięstw!

Ostateczny werdykt należał zatem do sędziów, którzy podjęli jednomyślną decyzję i triumfowała Owczarz.



Polka świetnie zareagowała na ostatnią porażkę i udało jej się pokonać Słowenkę.



Gdzie obejrzeć KSW 61?

Zdjęcie / Polsat Sport

Karta walk:

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski (14-7, 9 KO) vs Łukasz Jurkowski (17-11, 7 KO, 4 Sub)

65,8 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (14-1-1, 2 KO, 4 Sub) vs Filip Pejić (15-4-2, 10 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michał Kita (20-12-1, 12 KO, 5 Sub) vs Darko Stošić (14-4, 9 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Tomasz Romanowski (13-7, 4 KO, 1 Sub) vs Patrik Kincl (23-9, 11 KO, 6 Sub)

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański (13-6, 2 KO, 3 Sub) vs Donovan Desmae (14-7, 7 KO, 3 Sub)

53,5 kg/118 lb: Karolina Owczarz (4-1, 2 Sub) pokonała Monikę Kučinič (1-1) przez jednogłośną decyzję sędziów.

93 kg/205 lb: Ivan Erslan (9-1, 5 KO, 1 Sub) pokonał Przemysława Mysialę (24-10, 11 KO, 12 Sub) przez TKO w pierwszej rundzie.

65,8 kg/145 lb: Damian Stasiak (12-7, 1 KO, 9 Sub) pokonał Andrieja Lieżniewa (19-9, 6 KO, 7 Sub) przez poddanie w drugiej rundzie.

77,1 kg/170 lb: Adam Niedźwiedź (7-4, 1 KO, 6 Sub) pokonał Jakuba Kamieniarza (9-8, 1 KO, 6 Sub) przez poddanie w drugiej rundzie.

