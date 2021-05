Darko Stosić zadebiutował w KSW podczas gali KSW 59. 29-latek spotkał się w klatce z Michałem Włodarkiem i wielokrotnie zaprezentował na Polaku swoje umiejętności zapaśnicze, a następnie potężnym ciosem zupełnie wyłączył "Komarowi" światło. Serb swoją przygodę ze sportami walki zaczynał od judo, w którym sięgnął dziesięciokrotnie po tytuł mistrza Serbii oraz dwukrotnie został mistrzem Bałkanów w kategoriach juniorskich. W MMA po raz pierwszy wystartował w 2012 roku i od tamtej pory stoczył już 18 pojedynków, z których 14 wygrał.

Reklama

Michał Kita w swoim ostatnim pojedynku próbował po raz drugi sięgnąć po tytuł mistrzowski królewskiej kategorii wagowej. Polak spotkał się na KSW 57 z Philem de Friesem i musiał uznać wyższość rywala w drugiej odsłonie pojedynku. Znajdujący się od wielu lat w czołówce wagi ciężkiej nad Wisłą zawodnik ma na koncie między innymi wygrane z Michałem Andryszakiem, Michałem Włodarkiem, Igorem Pokrajacem, Valentijnem Overeemem, Ricco Rodriguezem czy Aleksiejem Olejnikiem.

Więcej na polsatsport.pl - kliknij TUTAJ!



Walka wieczoru | The Main Event

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski (14-7, 9 KO) vs Łukasz Jurkowski (17-11, 7 KO, 4 Sub)

65,8 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (14-1-1, 2 KO, 4 Sub) vs Filip Pejić (15-4-2, 10 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michał Kita (20-12-1, 12 KO, 5 Sub) vs Darko Stošić (14-4, 9 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Tomasz Romanowski (13-7, 4 KO, 1 Sub) vs Patrik Kincl (23-9, 11 KO, 6 Sub)

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański (13-6, 2 KO, 3 Sub) vs Donovan Desmae (14-7, 7 KO, 3 Sub)

53,5 kg/118 lb: Karolina Owczarz (3-1, 2 Sub) vs Monika Kučinič (1-0)

93 kg/205 lb: Przemysław Mysiala (24-10, 11 KO, 12 Sub) vs Ivan Erslan (9-1, 5 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Damian Stasiak (12-7, 1 KO, 9 Sub) vs Andreii Liezhniev (19-9, 6 KO, 7 Sub)

77,1 kg/170 lb: Jakub Kamieniarz (9-7, 1 KO, 6 Sub) vs Adam Niedźwiedź (7-4, 1 KO, 6 Sub)

Informacja prasowa