W ostatnim starciu dodanym do karty walk gali KSW 60 Kacper Koziorzębski (7-3, 4 KO) zmierzy się z Ionem Surdu (10-3, 7 KO, 1 Sub). Pojedynek, do którego dojdzie 24 kwietnia, odbędzie się w umownym limicie 80 kilogramów.

Patryk Kaczmarczyk kontra Michał Sobiech na KSW 60

Kacper Koziorzębski już po raz trzeci wejdzie do klatki KSW. Ostatnio wrocławianin wraz z Marcinem Krakowiakiem dali najlepsze starcie gali KSW 57. W walce toczonej w szalonym tempie od pierwszej sekundy większą wytrzymałością wykazał się "Krakus" i poddał Koziorzębskiego w trzeciej rundzie. Wcześniej reprezentant Bonzai MMA w świetnym stylu skończył Adama Niedźwiedzia niskimi kopnięciami na KSW 54, kiedy to zadebiutował w KSW. 25-latek ma na koncie siedem wygranych, a cztery pojedynki kończył przez nokaut.

Iona Surdu fani KSW poznali w październiku 2020 roku, kiedy to na KSW 55 spotkał się w klatce z Tomaszem Romanowskim. Po trzech rundach ciekawego pojedynku górą był Polak. Mołdawianin miał następnie walczyć podczas KSW 59 z Adrianem Bartosińskim, ale wypadł z tego starcia z powodu kontuzji. Przed debiutem w KSW trenujący aktualnie w poznańskim Ankos MMA zawodnik zanotował w zawodowej karierze dziesięć zwycięstw i siedem nokautów. Raz zmusił również rywala do odklepania techniki kończącej.

Walka o pas kategorii ciężkiej | KSW Heavyweight Championship Bout

120,2 kg/265 lb: Phil de Fries (19-6, 3 KO, 12 Sub) vs Tomasz Narkun (18-3, 3 KO, 14 Sub)

Walka o pas kategorii lekkiej | KSW Lightweight Championship Bout

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (22-8-1, 6 KO, 12 Sub) vs Maciej Kazieczko (7-1, 4 KO)

120,2 kg/265 lb: Izu Ugonoh (1-0, 1 KO) vs Thomas Narmo (4-0, 3 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Michał Sobiech 4-0 (3 KO) vs Patryk Kaczmarczyk (6-0, 1 KO, 2 Sub)

83,9 kg/185 lb: Aleksandar Ilić (12-4, 8 KO, 2 Sub) vs Tomasz Jakubiec (10-3, 4 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Krzysztof Klaczek (12-6, 3 KO, 4 Sub) vs Vojto Barborik (12-1, 1 KO, 9 Sub)

52,2 kg / 115 lb: Aleksandra Rola (3-1, 1 KO) vs Karolina Wójcik (7-2, 2 KO)

80 kg/176 lb: Kacper Koziorzębski (7-3, 4 KO) vs Ion Surdu (10-3, 7 KO, 1 Sub)

61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz (10-3-1, 8 Sub) vs Patryk Surdyn (5-1, 1 KO, 2 Sub)

