KSW 59. Nikola Milanović przed walką z Mariuszem Pudzianowskim: Tanio skóry nie sprzedam

Nikola Milanović zastąpił senegalskiego "Bombardiera" jako rywala Mariusza Pudzianowskiego w walce wieczoru gali KSW 59. Co powiedział serbski zawodnik tuż przed starciem z "Pudzianem"?

Igor Marczak: Jak to się w ogóle stało, bo wiemy, że jesteś z Łodzi. Siedziałeś w domu i czekałeś na walkę?

Nikola Milanović: - Akurat jestem w narożniku mojego kolegi z Czarnogóry - Savo Lazicia i Darko Stosicia z Serbii. Podszedł do mnie Martin Lewandowski i zapytał czy podejmę tę walkę. Odpowiedziałem, że jak najbardziej i czemu nie. Walczyć z takim strongmanem i legendą to zaszczyt. Jedną walkę miałem w Serbii, zawodowo trenuję w szkole dzieci w judo. Jestem w ogóle judoką i tak to się odbyło. Nie mogłem odpuścić tej walki. Pierwsza walka zawodowa z taką postacią? Czemu nie?

Wiemy, że trenowałeś judo. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?

Trenuję judo, chodzę także na MMA. To nie jest tak, że ta dyscyplina jest mi obca. Jestem często w narożnikach, trenuję, jestem mistrzem Polski w sambo. Jeżdżę na międzynarodowe zawody w judo i powoli zbliżałem się do MMA. Nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądał mój debiut w walce wieczoru i to z takim nazwiskiem.

To niesamowita historia, że przyjechałeś do narożnika i nagle walczysz w walce wieczoru na gali, która świetnie się sprzeda.

Myślę, że po takiej walce moje nazwisko także dobrze się sprzeda. Oczywiście żartuję, ale to dla mnie po prostu zaszczyt walczyć z Mariuszem niezależnie od wyniku. Będę musiał dać z siebie wszystko i zobaczymy. Ja ważę 140 kilogramów, on tak samo. Też mam biceps i jak on to mówi "tanio skóry nie sprzedam", także nie martw się Mariusz.

