​KSW 59. Gala w Łodzi już w sobotę. W oktagonie "Pudzian", Janikowski i inni

W sobotę 20 marca odbędzie się gala KSW 59. Jej główną atrakcją ma być walka wieczoru, w której Mariusz "Pudzian" Pudzianowski zmierzy się z Sergine Ousmane Dia "Bombardierem". To nie wszystko, co tego wieczoru czeka na fanów MMA.

Starcie pomiędzy "Pudzianem" i jego rywalem z Senegalu zakontraktowane jest w kategorii open, jako walka wieczoru.

"Rzuciłem się z siekierą na słońce, poradziłem sobie, a dzisiaj się tym sportem bawię" - mówi Mariusz Pudzianowski w filmie zapowiadającym walkę.

Polakowi odgraża się "Bombardier", który stwierdził "Mam zamiar pokazać mu, jak się walczy".

Walka o mistrzowski pas w wadze koguciej

W oktagonie pojawią się też inni dobrze znani polskim fanom fighterzy. Stawką jednej z walk będzie mistrzowski tytuł KSW. O niego bić będą się Antun Racić i Sebastian Przybysz.

Za faworyta uchodzi chorwacki zawodnik, który jest znacznie bardziej doświadczony. Wygrał on już z Przybyszem w grudniu 2018 roku.

Chorwata można było do tej pory oglądać w KSW sześciokrotnie, po raz ostatni na KSW 57, gdy zwyciężył z Bruno Augusto dos Santosem.

Doświadczony rywal Damiana Janikowskiego

Głośnym nazwiskiem, które zaprezentuje się kibicom, jest także Damian Janikowski. Były zapaśnik będzie rywalizował z doświadczonym Jasonem Radcliffe'em.

"The Assassin" słynie z mocnego uderzenia i umiejętności bezlitosnego wykorzystywania błędów w obronie przeciwników.

W debiucie dla KSW Radcliffe pokonał na punkty Antoniego Chmielewskiego.

Karta walk KSW 59

Walka wieczoru

Mariusz “Pudzian" Pudzianowski - Serigne Ousmane “Bombardier" Dia

Walka o mistrzowski pas w kategorii koguciej

Antun Racić - Sebastian Przybysz

Pozostałe walki

Damian Janikowski - Jason Radcliffe

Michał Włodarek - Darko Stoszić

Krystian Kaszubowski - Michał Pietrzak

Łukasz Rajewski - Konrad Dyrschka

Adrian Bartosiński - Lionel Padilla

Sebastian Rajewski - Savo Lazić

Cyprian Wieczorek - Patryk Likus

Gala rozpocznie się w sobotę 20 marca o godzinie 20:00. W pierwszym pojedynku do oktagonu wejdą debiutanci, w ostatnim do oktagonu wejdzie Pudzianowski i Dia.



