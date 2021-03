W walce wieczoru gali KSW 59 Mariusz Pudzianowski miał walczyć z senegalskim "Bombardierem". W ostatniej chwili rywal wypadł jednak z walki i "Pudzian" na 35 minut przed galą poznał nowego przeciwnika. Zmierzy się z Serbem Nikolą Milanoviciem. Śledź wydarzenie na żywo z Interią!

Na nieco ponad godzinę przed galą KSW poinformowało, że "Bombardier" doznał zapalenia wyrostka robaczkowego i został odwieziony do szpitala. Szybko jednak załatwiono zastępstwo.

"Pudzian" zmierzy się z Nikolą Milanoviciem. Serb jest mistrzem Polski w judo i sambo, ale w MMA debiutuje.



Sporo emocji było więc już przed galą. Samo wydarzenie też zapowiada się bardzo ciekawie.



Poza walką Pudzianowskiego, widzowie zobaczą też starcie o pas KSW w kategorii koguciej. Tytułu broni Antun Raczić. Chorwat stoczy rewanż z Sebastianem Przybyszem. Na KSW 59 zaprezentują się też m.in. Damian Janikowski i Michał Włodarek.



Początek gali o 20.



Karta walk gali KSW 59:

+120,2 kg/+265 lb: Mariusz Pudzianowski (13-7-1NC, 8 KO) vs Nikola Milanović (0-0)

61,2 kg/135 lb: Antun Račić (25-8-1, 13 SUB) vs Sebastian Przybysz (7-2, 4 KO, 1 SUB) - walka o pas mistrza kategorii koguciej

83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (5-3, 3 KO, 1 SUB) vs Jason Radcliffe (16-7, 10 KO, 4 SUB)

120,2 kg/265 lb: Michał Włodarek (8-2, 4 KO, 1 SUB) vs Darko Stošić (13-4, 8 KO, 1 SUB)

77,1 kg/170 lb: Krystian Kaszubowski (9-1, 2 KO, 1 SUB) vs Michał Pietrzak (9-4, 3 KO, 2 SUB)

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (10-6, 5 KO, 2 SUB) vs Konrad Dyrschka (11-1, 6 KO, 1 SUB)

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński (9-0, 7 KO) vs Lionel Padilla (8-1, 2 KO, 5 SUB)

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (9-6, 4 KO) vs Savo Lazić (10-5, 5 KO, 1 SUB)

65,8 kg/ 145 lb: Cyprian Wieczorek (0-0) - Patryk Likus (0-0)

Zdjęcie Mariusz Pudzianowski / INTERIA.PL

