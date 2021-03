Dwóch zawodników rozpoczynających swoją karierę zawodową spotka się w starciu otwierającym kartę KSW 59. Dwukrotny zdobywca Heraklesa w kategorii "Amatorski zawodnik roku", Cyprian Wieczorek (0-0) skrzyżuje rękawice 20 marca z Patrykiem Likusem (0-0). Walka odbędzie się w limicie kategorii piórkowej.

Cyprian Wieczorek na marcowej gali KSW zadebiutuje zawodowo w MMA. 18-latek ma na koncie bardzo bogatą karierę amatorską i dwa tytuły "Amatorskiego zawodnika roku" w latach 2019 oraz 2020. Po 5 latach od rozpoczęcia przygody z MMA zawodnik ze Świętochłowic postanowił spróbować swoich sił na zawodowej scenie.

Rywalem Wieczorka będzie inny obiecujący zawodnik młodego pokolenia, Patryk Likus. Reprezentant kluby MMATadores Katowice wywodzi się z zapasów w stylu klasycznym, w których dwukrotnie sięgał po tytuły wicemistrza Polski oraz siedmiokrotnie mistrza Śląska.

18-latek na gali KSW 59 również zadebiutuje zawodowo w formule MMA. Likus i Wieczorek mieli okazję się już raz spotkać na zawodach ALMMA, gdzie górą był Cyprian.

Walka wieczoru | Main event

+120,2 kg/+265 lb: Mariusz Pudzianowski (13-7, 8 KO) vs Bombardier (2-0, 2 KO)

Walka o pas kategorii koguciej | KSW Bantamweight Championship Bout

61,2 kg/135 lb: Antun Račić (25-8-1, 13 Sub) vs Sebastian Przybysz (7-2, 4 KO, 1 Sub)

83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (5-3, 3 KO, 1 Sub) vs Jason Radcliffe (16-7, 10 KO, 4 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michał Włodarek (8-2, 4 KO, 1 Sub) vs Darko Stošić (13-4, 8 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Krystian Kaszubowski (9-1, 2 KO, 1 Sub) vs Michał Pietrzak (9-4, 3 KO, 2 Sub)

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (10-6, 5 KO, 2 Sub) vs Konrad Dyrschka (11-1, 6 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński (9-0, 7 KO) vs Lionel Padilla (8-1, 2 KO, 5 Sub)

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (9-6, 4 KO) vs Savo Lazić (10-5, 5 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Cyprian Wieczorek (0-0) vs Patryk Likus (0-0)