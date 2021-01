30 stycznia, po ponad rocznej przerwie, do klatki wróci Szymon Kołecki. Na KSW 58 zmierzy się z Martinem Zawadą. - Walka z nim będzie największym wyzwaniem w mojej dotychczasowej przygodzie – przyznaje Kołecki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Najlepsze poddania 2020 roku w KSW (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Ostatnią walkę Kołecki stoczył 7 grudnia 2019 roku na gali KSW 52. Przed czasem pokonał wtedy Damiana Janikowskiego. Było to jego drugie zwycięstwo w organizacji.

Reklama

Teraz zapoluje na trzecią wygraną. Na KSW 58 zmierzy się z groźnym Martinem Zawadą. Niemiec wrócił do organizacji po ponad 11 latach. Od tej pory stoczył trzy walki. Dwie z nich wygrał, ale były to zwycięstwa mało efektowne.

Na KSW 42 pokonał Łukasza Jurkowskiego. Walka jednak zakończyła się już po pierwszej rundzie z powodu kontuzji "Jurasa". Później Zawada okazał się słabszy od Michała Materli, a w ostatnim pojedynku jednogłośną decyzją sędziów pokonał Thiago Silvę.

Z Brazylijczykiem walczył w maju 2019 roku. Miał więc jeszcze dłuższą przerwę niż Kołecki. Najbliższa gala KSW obfituje w zawodników, którzy dawno nie walczyli. Podobnie jest w przypadku m.in. Salahdine’a Parnasse’a czy Szamila Musajewa, którzy też nie walczyli dłużej niż 12 miesięcy.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Nie znaczy to, że nie należy spodziewać się fajerwerków. Zawada może nie powala stylem, ale jest skuteczny. Z 29 zwycięskich walk aż 23 wygrał przed czasem. Wie o tym Kołecki i spodziewa się najtrudniejszej przeprawy w karierze.

- To chyba najbardziej niebezpieczny rywal, z jakim przyjdzie mi się mierzyć. Nawet nie chyba, a na pewno. To bardzo twardy zawodnik, nigdy się nie poddaje. To jedna z ikon MMA, bazująca na presji, mocnych wymianach i ciosach. Walka z nim będzie największym wyzwaniem w mojej dotychczasowej przygodzie - powiedział na gali KSW 57 w rozmowie z Jerzym Mielewskim z Polsatu Sport.

Pojedynek Kołeckiego z Zawadą będzie co-main eventem gali KSW 58. W walce wieczoru, w której stawką będzie pas w wadze piórkowej, zmierzą się Parnasse i Daniel Torres.

MP



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!