KSW 58. Musajew kontra Jurišič, czyli dwóch niepokonanych zawodników

Niedoszły pretendent do tytułu w wadze lekkiej, Szamil Musajew (13-0, 8 KO, 2 SUB) zmierzy się na KSW 58 z innym niepokonanym zawodnikiem. Rywalem Dagestańczyka 30 stycznia będzie były mistrz amerykańskiej organizacji Titan FC Uroš Jurišič (11-0, 5 KO, 5 SUB). Starcie odbędzie się w limicie dywizji półśredniej.

Zdjęcie Uroš Jurišič /Getty Images

Musajew szturmem wdarł się do KSW i błyskawicznie zyskał sobie w oczach fanów i ekspertów tytuł najgroźniejszego pretendenta w kategorii lekkiej. 26-latek z Dagestanu po 11 wygranych zadebiutował w KSW podczas gali w Lublinie. Na KSW 48 zawodnik Golden Team zdemolował Huberta Szymajdę i już pod koniec pierwszej rundy zmusił sędziego do przerwania pojedynku. Na KSW 52 Musajew spotkał się z kolei z byłym pretendentem do pasa, Grzegorzem Szulakowskim, którego najpierw naruszył obrotowym backfistem, a następnie dokończył dzieła zniszczenia serią ciosów pod siatką. Rosjanin ma na koncie aż 10 pojedynków zakończonych przed czasem, z czego 8 w wyniku nokautów.

Jurišič w dotychczasowej karierze nie przegrał żadnego pojedynku. Pochodzący z Lublany zawodnik jest reprezentantem jednego z najlepszych klubów MMA na świecie, American Top Team. 28-latek do tej pory toczył pojedynki między innymi dla organizacji Bellator MMA i Titan FC, a w tej ostatniej sięgnął po pas mistrzowski w kategorii półśredniej. Słoweniec jest równie niebezpieczny w parterze i w stójce, o czym świadczy pięć nokautów i taka sama liczba poddań w jego rekordzie. Jurišič zapowiada, że w KSW chce sięgnąć jak najszybciej po pas należący do Roberta Soldicia.



Karta walk:

walka o pas kategorii piórkowej

65,8 kg/145 lb: Salahdine Parnasse (14-0-1, 2 KO, 4 SUB) vs Daniel Torres (11-4, 5 KO, 1 SUB)

93 kg/205 lb: Szymon Kołecki (8-1, 8 KO) vs Martin Zawada (29-15-1, 18 KO, 5 SUB)

77,1 kg/170 lb: Szamil Musajew (13-0, 8 KO, 2 SUB) vs Uroš Jurišič (11-0, 5 KO, 5 SUB)